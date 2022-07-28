МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Египет решил расширять географию импорта пшеницы и отказался от контрактов на поставку украинской продукции. Об этом рассказала РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. В Кремле высказались об отказе Египта от украинского зерна

Ранее сообщалось, что Каир расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн украинской пшеницы.

По словам эксперта, могло быть несколько причин отказа. "Во-первых, есть логистические риски. Во-вторых, нынешняя возможность законтрактовать поставку по более низкой цене. Аналитик также добавила, что российская пшеница стоит дешевле европейской в среднем на 12-15 долларов. Так, по данным РЗС, в сезоне 2020-2021 на долю России пришлось порядка 82% всего объема египетского импорта и 57,5% экспорта.

Таким образом, отказ поставок с Украины может быть связан, во-первых, с логистическими рисками, во-вторых — с процессом замещения украинской пшеницы пшеницей из Румынии, импорт из которой увеличился в три раза, подытожила Тюрина. Кроме того, аналитик напомнила о планах Египта закупать пшеницу в Индии.