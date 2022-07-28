Эксперт прокомментировал расширение географии импорта египетской пшеницы
Аналитик Тюрина: Египет расширяет географию импорта пшеницы на основании экономических мотивов
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Египет решил расширять географию импорта пшеницы и отказался от контрактов на поставку украинской продукции. Об этом рассказала РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.
Ранее сообщалось, что Каир расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн украинской пшеницы.
По словам эксперта, могло быть несколько причин отказа. "Во-первых, есть логистические риски. Во-вторых, нынешняя возможность законтрактовать поставку по более низкой цене. Аналитик также добавила, что российская пшеница стоит дешевле европейской в среднем на 12-15 долларов. Так, по данным РЗС, в сезоне 2020-2021 на долю России пришлось порядка 82% всего объема египетского импорта и 57,5% экспорта.
Таким образом, отказ поставок с Украины может быть связан, во-первых, с логистическими рисками, во-вторых — с процессом замещения украинской пшеницы пшеницей из Румынии, импорт из которой увеличился в три раза, подытожила Тюрина. Кроме того, аналитик напомнила о планах Египта закупать пшеницу в Индии.