МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Старший советник постоянного представительства России при ООН Евгений Варганов сообщил, что страна полностью привержена исполнению своих обязательств в рамках продуктовой сделки. ООН надеется, что "продуктовая сделка" позволит помочь нуждающимся

Ранее сообщалось, что в Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

"Россия полностью привержена исполнению своих обязательств", — подчеркнул Варганов.