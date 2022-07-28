В МИД заявили о приверженности России исполнению продуктовой сделки
Дипломат Варганов заявил, что Россия полностью привержена исполнению продуктовой сделки
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Старший советник постоянного представительства России при ООН Евгений Варганов сообщил, что страна полностью привержена исполнению своих обязательств в рамках продуктовой сделки.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Россия полностью привержена исполнению своих обязательств", — подчеркнул Варганов.