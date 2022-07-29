МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном разъяснил детали стамбульских соглашений, подчеркнул роль американских санкций в ситуации с продовольствием, а также заявил, что неприемлемо использовать тему продовольствия в политических целях. Об этом сообщается в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Швейцарский банк заблокировал счет постпреда России при ООН в Женеве

Как говорится в заявлении, Лавров и Блинкен обсудили ситуацию в сфере продовольственной безопасности. Отмечается, что госсекретарь получил полную информацию по заключенной в Стамбуле "продуктовой сделке".

Подчеркивается, что Лавров уделил особое внимание негативному влиянию американских санкций на выподнение стамбульских договоренностей. Глава МИД указал, что Вашингтон не выполнил обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок.

Лавров также добавил, что "использование "коллективным Западом" продовольственной проблемы в своих геополитические интересах" крайне неприемлимо.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.