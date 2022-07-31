АНКАРА, 31 июл — ПРАЙМ. Для начала отгрузки судов с украинским зерном необходимо решить некоторые детали с Россией, переговоры продолжаются, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Судно с зерном покинет порт Одессы сегодня в течение дня, сообщил источник

Ранее он заявил, что с высокой долей вероятности первый корабль с зерном покинет Украину 1 августа.

"Суда загружены, готовы к отплытию. Они будут выходить из трех портов в Одессе. Как они будут выходить, из какого коридора, по каким координатам? Кто будет досматривать при пересечении вод, как доставят при входе в территориальные воды Турции, куда пойдет корабль после прихода сюда? Для всего этого требуется хорошая координация в плане логистики, есть 1-2 мелких недочета. Есть пару деталей с российской стороной, переговоры ведутся", — приводит слова Калына телеканал A Haber.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.