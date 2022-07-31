МИНСК, 31 июл — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия определили перечень совместных проектов в сфере импортозамещения с суммарным объемом финансирования в 1,3 миллиарда долларов, работа по согласованию новых проектов продолжается, сообщил первый замминистра экономики Белоруссии Юрий Чеботарь. Белоруссия хочет расширить сотрудничество с Россией в авиаремонтной области

"В принципе, пул проектов определен, из 11-14. Сегодня эта работа не закончилась: идет диалог и отбор проектов. Тот набор проектов, который мы проработали — примерно на 1,3 миллиарда долларов (инвестиций – ред.)", — сказал Чеботарь телеканалу "Беларусь 1".

Он отметил, что эти проекты важны для машиностроения: в том числе предполагается создание собственного литья и расширение производства компонентов для сельскохозяйственного машиностроения, проекты в сфере производства лесозаготовительной техники. "По нашим оценкам, эти проекты, если создадим и выйдем на производственные мощности, — это замещение импорта только у нас, здесь в республике, — 300-400 миллионов долларов (в год – ред.). На российском рынке – около этой цифры. И экспортный потенциал – около 700 миллионов долларов", — заявил первый замминистра.

По его словам, работа по теме производственной кооперации и импортозамещению идет и в рамках ЕАЭС. Чеботарь рассказал, что есть более 180 проектов во всех странах союза, в которых бизнес может принять участие. Он упомянул проект сквозной промышленной кооперации "евразийский электробус", который предполагает создание электробуса на базе компонентов, производимых в странах ЕАЭС.

Первый замминистра рассказал, что Белоруссия и сама активно работает над импортозамещением, имеет план действий. По его словам, в первом квартале текущего года республика произвела импортозамещающей продукции на 2,7 миллиарда долларов, а по полугодию ожидается 6,5 миллиарда долларов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Минск предложил РФ совместные инвестпроекты, которые позволили бы в условиях западных санкций заместить критический для союзного рынка импорт. Он заявил, что согласно договоренностям с российским президентом Москва выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Минска в программах импортозамещения. Министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что РФ выделит эти ресурсы для реализации в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения.