МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Только 4% рейсов с украинским продовольствием в рамках "продуктовой сделки" направлялись в Африку в первой половине августа, большая часть судов следовала в Турцию, Иран, Южную Корею и и европу. Об этом сообщил Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Из украинских портов вышли пять судов с сельхозпродукцией

"Предварительные пункты назначения для доставки украинского продовольствия на данный момент включают: Турция: 26%, Иран: 22%, Республика Корея: 22%, Китай: 8%, Ирландия: 6%, Италия: 5%, Джибути: 4%, Румыния: 2%", — сказано в сообщении центра. Добавляется, что маршруты торговых судов и право собственности на груз определяются коммерческой деятельностью и может меняться в пути.

Согласно данным СКЦ, в период с 1 по 15 августа рарешили выход 21 судну из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Всего с Украины вывезено 451 481 тонн кукурузы, 50 300 тонн подсолнечного жмыха, 41 622 тонны пшеницы,11 000 тонн соевых бобов, 6000 тонн подсолнечного масла, 2 914 тонн семян подсолнечника, отметили в центре.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявлял, что первой по приоритету страной для доставки украинского зерна, согласно оценкам Всемирной продовольственной программы (ВПП), является Сомали.