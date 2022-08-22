МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Из украинских портов с начала августа вывезли 721 тысяч 449 тонн зерна в рамках "продуктовой сделки", заявил Глава Минобороны Турции Хулуси Акар. В Турции заявили об отправке еще двух судов из украинских портов

Министр отметил, что количество зерна, отправленного из украинских портов, на сегодняшний день составляет 721 тысячу 449 тонн.

"Надеюсь, в ближайшие дни этот показатель увеличится. Мы продолжаем прилагать усилия к тому, чтобы это никоим образом не останавливалось и не замедлялось, а также чтобы оно достигало адресатов как можно быстрее и безопаснее",- приводит слова Акара газета Aydınlık.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.