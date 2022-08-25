Три сухогруза с зерном покинули украинские порты в четверг
Минобороны Турции: три судна с украинским зерном покинули порты в рамках "продуктовой сделки"
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Три судна с сельхозпродукцией покинули украинские порты в четверг утром в рамках "продуктовой сделки", заявили в пресс-службе Министерства национальной обороны Турции.
"В рамках отгрузки зерна на сегодняшний день из Одесского порта вышли два, из порта Южный один сухогруз. Кроме того, сегодня будет досмотрено одно судно, идущее из Украины, и 5 судов, следующих в Украину", — сказано в релизе.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.