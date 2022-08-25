МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Три судна с сельхозпродукцией покинули украинские порты в четверг утром в рамках "продуктовой сделки", заявили в пресс-службе Министерства национальной обороны Турции. В Стамбуле разрешили пяти судам выйти из украинских портов в четверг

"В рамках отгрузки зерна на сегодняшний день из Одесского порта вышли два, из порта Южный один сухогруз. Кроме того, сегодня будет досмотрено одно судно, идущее из Украины, и 5 судов, следующих в Украину", — сказано в релизе.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.