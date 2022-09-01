МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Европе грозит мощнейший в истории продовольственный кризис из-за вопросов большой политики, хотя украинское зерно вывозят именно в ЕС, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лукашенко рассказал о своем вещем сне про зерно

Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн урок для всех школ и вузов страны.

"Западной Европе внушают, что она является субъектом большой политики, но эта субъективность оборачивается многократным ростом цен на энергоносители, рекордной инфляцией, фактически, Европа стоит на пороге мощнейшего за всю современную историю продовольственного кризиса", — заявил Лукашенко во время урока.

По его словам, это "божеское наказание" для европейцев в виде засухи, а сейчас и наводнений за несправедливую политику.

"Из Украины сегодня везут чернозем, зерно и другие ресурсы. Все это везут в богатую Европу", — добавил Лукашенко.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.