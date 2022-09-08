МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борелля относительно голода в Африке, указала его на противоречивость и отметила, что страны континента все еще ждут зерно. Российский Союз экспортеров оценил необходимый Африке объем зерна

Она напомнила, что Боррель 5 сентября в ходе выступления на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности, заявил, что тезис об угрозе голода в Африки не соответствует действительности, но существуют проблемы, вызванные действиями России, а не европейскими санкциями.

"Видимо, в Евросоюзе поели, в мире больше голода нет. Все остальные – ну как-нибудь. Это логика, когда хозяин поел, а все остальное раздайте, что осталось — сначала собаками, а потом рабам", — сказала Захарова в ходе брифинга, добавив, что проблема обеспечения развивающихся стран, в том числе Африки, по словам Борреля, никуда не делась.

"В Африке ждут российское зерно, а не ваши пропагандистские трюки, господин Боррель", — добавила пресс-секретарь российского МИД, отметив, что экспорту зерна из России мешают ограничительные меры Запада.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.