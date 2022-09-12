МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Девять сухогрузов с зерном покинули украинские порты в понедельник в рамках "продуктовой сделки", сообщили в Министерстве национальной обороны Турции. СМИ: из портов Украины вывезли примерно 2,5 миллиона тонн зерна

"Поставки зерна продолжаются в соответствии с планом. По состоянию на сегодняшнее утро еще 9 судов, груженных зерном, вышли из украинских портов", — отметили представители военного ведомства в Twitter.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ прокомментировал ситуацию с вывозом украинским зерном, заявив, что Европа продолжает действовать как колонизатор, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. По словам российского лидера, практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. Только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны, подчеркнул Путин.