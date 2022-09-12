МОСКВА, 12 сен — МОСКВА. Стратегия развития российского АПК вместе с мерами господдержки позволят обеспечить рост производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году на 29,7%, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Правительство выделит средства на повышение устойчивости экономики

"Все эти и другие меры позволят обеспечить рост производства продукции агропромышленного комплекса к 2030 году на 29,7%", — рассказала Абрамченко, комментируя основные направления развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов обновленной стратегии, рассчитанной на период 2020-2030 годов.

Она отметила, что по поручению премьер-министра в стратегию включены меры по повышению уровня технологической независимости отрасли, а также по стимулированию спроса аграриев на отечественные аналоги необходимого оборудования и техники, а также на российские семена. Кроме того, будет продолжаться поддержка проектов в сфере селекции и генетики, будет запущено производство аминокислот и ферментов. "Для этого введем дополнительные меры поддержки, дадим льготные инвестиционные кредиты бизнесу по ставке от 1% до 5%. Дополнительно планируем обеспечить аграриев грантами на приобретение материалов, техники, оборудования, новых технологий. Также возместим до 20% понесенных затрат предпринимателям, которые запустят молочные и овцеводческие комплексы", — сказала Абрамченко.

По ее словам, Россия сохраняет планы по увеличению экспорта агропродукции за десять лет в 1,5 раза, до более чем 47 миллиардов долларов к 2030 году. Абрамченко заявила, что в России есть ресурсы для импортозамещения упаковки

Еще одной мерой, направленной на реализацию потенциала агропромышленного комплекса, станет вовлечение в оборот сельскохозяйственных земель и повышение их плодородия. "По итогам 2024 года увеличим площадь для сельхозпроизводства на 5 миллионов гектаров, а к 2030 году вовлечем более 13 миллионов гектаров сельхозземель. Будем развивать и мелиорацию", — добавила вице-премьер.

Что касается рыбохозяйственного комплекса, то делается акцент на развитии отечественного судостроения, строительстве береговых рыбоперерабатывающих заводов и обеспечении собственными кормами и рыбопосадочным материалом производителей аквакультуры, отметила Абрамченко.

По ее подсчетам, аграрно-промышленному комплексу России потребуется не менее 900 миллиардов рублей госфинансировании до 2030 года ежегодно, такая поддержка сельского хозяйства позволит более чем на 72% увеличить создаваемую в отрасли валовую добавленную стоимость.

Михаил Мишустин согласился с такими цифрами. "Необходимо добиться устойчивого среднегодового роста в секторе на уровне 3%, для чего потребуется финансирование в размере не менее 900 миллиардов рублей ежегодно. Решаться эти задачи будут в увязке с другими программными документами по развитию страны и национальными целями", — сказал премьер.