МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. ЗАМГЛАВЫ МИД РФ: ЕС ОТКАЗЫВАЕТСЯ СНИМАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКУ С/Х ПРОДУКЦИИ, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОЯВИЛИ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОДХОД

МИД РФ О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОДЛЕНИЯ "ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ": ОЧЕВИДНО, ЧТО С НЫНЕШНИМ ПОЛОЖЕНИЕМ ВЕЩЕЙ СОГЛАШАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

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