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2022
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МИД заявил об отказе ЕС снимать ограничения на поставку продукции из России
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
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ЗАМГЛАВЫ МИД РФ: ЕС ОТКАЗЫВАЕТСЯ СНИМАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКУ С/Х ПРОДУКЦИИ, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОЯВИЛИ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОДХОД МИД РФ О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОДЛЕНИЯ "ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ":... ПРАЙМ, 12.09.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. ЗАМГЛАВЫ МИД РФ: ЕС ОТКАЗЫВАЕТСЯ СНИМАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКУ С/Х ПРОДУКЦИИ, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОЯВИЛИ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОДХОД
МИД РФ О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОДЛЕНИЯ "ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ": ОЧЕВИДНО, ЧТО С НЫНЕШНИМ ПОЛОЖЕНИЕМ ВЕЩЕЙ СОГЛАШАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ
Новость дополняется