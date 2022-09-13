МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Еще семь кораблей с зерном вышли из украинских портов в рамках "продуктовой сделки", сообщили в пресс-службе Министерства национальной обороны Турции. В координационном центре рассказали, сколько зерна идет в бедные страны

"В рамках отгрузки зерна по состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще 7 судов с зерном", — написали представители военного ведомства в Twitter.

Кроме того, Совместный координационный центр в Стамбуле ранее в понедельник отметил, что лишь 28% рейсов в рамках реализации "продуктовой сделки" направились с Украины в страны с низким доходом, а 44% — в страны с высоким доходом.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.