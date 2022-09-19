МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Узбекистан по итогам января-августа увеличил экспорт в Россию бахчевых (арбузов и дынь) в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 26,9 тысячи тонн, сообщает в понедельник госкомитет по статистике республики. В ООН ведутся переговоры об экспорте российского аммиака через Украину

По данным статведомства, за восемь месяцев этого года Узбекистан поставил 26,9 тысячи тонн бахчевых культур в РФ против 19,2 тысячи тонн за тот же период 2021 года. Таким образом, темп роста составил 1,4 раза.

Российский рынок занимает второе место в поставках арбузов и дынь из Узбекистана. Лидирует — Казахстан (53,6 тысячи тонн, рост в 1,8 раза), а тройку замыкает Киргизия — 19,9 тысячи тонн (рост в 1,95 раза).

В январе-августе общий объем экспорта бахчевых из Узбекистана на внешние рынки вырос на 71,8%, до 119,8 тысячи тонн, добавляется в сообщении.

По данным статистики, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках плодоовощной продукции из Узбекистана: в январе-июне 2022 года они выросли на 11,6%, до 163,1 миллиона долларов (36,3% в общем объеме экспортной продукции).