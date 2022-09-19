МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Еще четыре судна с почти 179 тысячами тонн агропродукции отплыли из украинских портов в рамках "продуктовой сделки", сообщили в мининфраструктуры Украины. В Африку отправилось очередное зафрахтованное ООН судно с украинским зерном

"Зерновая инициатива": отправлено еще четыре судна с продовольствием. На их борту 178,78 тысячи тонн агропродукции. С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 3,9 миллиона тонн агропродукции", — отметили представители ведомства в мессенджере Telegram.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.