МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Из украинских портов вышли восемь судов с сельхозпродукцией в рамках "продуктовой сделки", заявили в Министерстве национальной обороны Турции. Судно Seaguardian с украинским зерном прибыло в порт испанской Картахены

"Поставки зерна продолжаются в соответствии с планом. Сегодня из украинских портов отправились восемь судов с зерном", — сообщили представители военного ведомства в Twitter.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.