Лукашенко предсказал Белоруссии "небывалый урожай" зерна
Лукашенко заявил, что в Белоруссии в этом году соберут рекордные 11,2 миллиона тонн зерна
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МИНСК, 23 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу журналистам, что в этом году в стране будет собран "небывалый урожай".
Главе государства доложили, что общий урожай зерновых с учетом кукурузы и рапса составит порядка 11,2 миллиона тонн.
"Небывалый урожай. Никогда такого не было. Пошевелились — и есть результат. И мы получили хороший урожай", — цитирует президента агентство Белта.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не только обеспечивает себя продовольствием, но и активно поставляет на экспорт. Главное сейчас, подчеркнул он, максимально заложить выращенную продукцию на склады, чтобы можно было обеспечить потребности торговли и экспорта в межсезонье.