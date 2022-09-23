МИНСК, 23 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу журналистам, что в этом году в стране будет собран "небывалый урожай". Белоруссия временно запретила вывоз автомобилей и промышленных товаров

Главе государства доложили, что общий урожай зерновых с учетом кукурузы и рапса составит порядка 11,2 миллиона тонн.

"Небывалый урожай. Никогда такого не было. Пошевелились — и есть результат. И мы получили хороший урожай", — цитирует президента агентство Белта.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не только обеспечивает себя продовольствием, но и активно поставляет на экспорт. Главное сейчас, подчеркнул он, максимально заложить выращенную продукцию на склады, чтобы можно было обеспечить потребности торговли и экспорта в межсезонье.