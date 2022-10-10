МИНСК, 10 окт — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии опровергло информацию в российских СМИ о приостановке экспорта в РФ белорусской мясомолочной продукции и куриных яиц, заявив, что ни о каком запрете поставок не может быть и речи. Россия и Белоруссия укрепляют союзную интеграцию, заявил Лавров

"Беларусь — надежный торговый партнер. Ни о каком запрете либо частичном приостановлении поставок мясомолочной продукции в Российскую Федерацию не может идти и речи", — приводит агентство Белта слова представителя министерства в понедельник.

По его данным, в настоящее время открыты для поставок продовольствия в Россию 37 крупных предприятий мясомолочной промышленности (88% от общего количества) и 30 птицефабрик (79% от общего количества).

Ранее российская газета "Коммерсант" заявила, что белорусские власти приостановили выдачу ветеринарных сертификатов семи крупным производителям мясомолочного сектора республики и тем самым ввели ограничения для них на вывоз в Россию мяса курицы, яиц и молочной продукции.