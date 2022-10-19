МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Вена направляет Йемену, Эфиопии, Уганде и Мозамбику восемь миллионов евро для помощи с продовольствием, заявили в МИД Австрии. Китай укрепит продовольственную безопасность, заявил Си Цзиньпин

"Австрия всегда следовала принципу помощи на месте. Мы последовательно продолжаем эту традицию и предоставляем благотворительным организациям в Йемене и некоторых странам Восточной Африки 8 миллионов евро из Фонда катастроф за рубежом для гуманитарной помощи на месте", — приводит ведомство слова австрийского канцлера Карла Нехаммера.

Как отметили в министерстве, сегодня из-за продовольственного кризиса "особенно пострадали Йемен и восточноафриканские страны Эфиопия, Уганда и Мозамбик".