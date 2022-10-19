МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Росрыболовство готово обсуждать с рыбацким сообществом корректировку законопроекта о втором этапе инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе парламентских слушаний соответствующего документа. Росрыболовство предложило запустить биржевую торговлю рыбой

"Мы понимаем, что законопроект требует корректировки. Мы готовы к обсуждению совместно с регионами, совместно с рыбацким сообществом. Вопросы вызывают и проблемы, связанные с тем, что мы предложили выставить ценные морепродукты на аукцион. У многих регионов это вызывает опасения", — сказал Шестаков.

Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота; помимо этого механизма, внедрена госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот был запущен в 2017 году; по обеим программам будут построены 105 судов. В конце июля правительство внесло в Госдуму разработанный Минсельхозом и Росрыболовством законопроект о втором этапе инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов.

Он предусматривает выделение дополнительно на инвестиционные цели 20% общедопустимого улова рыб в Дальневосточном бассейне, 50% общедопустимого улова определенных видов крабов, а также 100% — дальневосточных моллюсков. При этом для компенсации потерь инвесторам первого этапа инвестквот предполагается дополнительно наделить их 4% общедопустимого улова в Дальневосточном бассейне.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил в ходе парламентских слушаний, что реализация законопроекта в версии авторов означает концентрацию значительных объемов промысловых ресурсов в руках двух-трех сверхкрупных корпораций, тогда как региональные власти и рыбацкое сообщество предлагают механизм, обеспечивающий рост поступлений рыбных налогов в бюджеты прибрежных регионов c нынешних 25 миллиардов рублей до 38-39 миллиардов рублей в год.

"Это приоритетное развитие береговой перереботки без установления для инвесторов технологически нецелесообразных и экономически невыполнимых обязательств. Это сохранение реальной многоукладности в отрасли с гарантируемой долей вылова малыми и средними предприятиями в размере 12-15% совокупного вылова", — сказал Зверев, заметив, что благодаря увеличению природной ренты можно решить программу развития сельских территорий прибрежных регионов.

"Если это малый бизнес, и регионы готовы действительно ответить, что это малый бизнес, мы готовы выработать механизм и модель, чтобы этот малый бизнес поддержать, и ресурс с них на инвестиционные квоты не забирался. Возможно, это будут перечни конкретных предприятий, которые пропишут нам и направят губернаторы", — сказал в свою очередь глава Росрыболовства.