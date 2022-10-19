ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. Западные санкции продолжают препятствовать поставкам российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, несмотря на заверения американских властей в том, что таких помех не существует, заявило посольство РФ в США. Санкции ЕС ограничили треть европейского экспорта в Россию

"Вынуждены вновь подчеркнуть: санкции, препятствующие российскому сельхозэкспорту, никуда не делись. Из-за паутины хаотичных ограничений страдают, прежде всего, нуждающиеся страны Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. При этом из Вашингтона льется обильный поток слов о необходимости проявить заботу о благополучии этих государств", — сказано в комментарии дипломатов.

Они призвали США и другие страны Запада переходить "от риторики к делу".

"Россия остается надежным поставщиком продуктов питания и удобрений, готова к конструктивному и равноправному взаимодействию в агросфере", — добавило посольство.

В ноябре заканчивается действие "зерновой сделки", которая позволила возобновить украинский экспорт через черноморские порты и содержала обязательства снять различные ограничения на поставки российской сельхозпродукции и удобрений.