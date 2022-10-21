ВАШИНГТОН, 21 окт — ПРАЙМ. Российские рыболовецкие компании не испытывают проблем с выловом краба-стригуна в Беринговом море в отличие от своих конкурентов из США, которые сталкиваются с трудностями во время промысла в этом же регионе, рассказали РИА Новости представители отраслевых гигантов РФ. Россия нарастила экспорт рыбы с начала года

На минувшей неделе департамент рыболовства и охоты штата Аляска объявил, что сезон вылова краба-стригуна в Беринговом море будет закрыт из-за сокращения их популяции. Помимо этого, сезон промысла камчатского краба будет закрыт второй год подряд. Эксперты отрасли прогнозируют многомиллионные потери. Одной из основных причин сокращения популяции эксперты называют изменение климата.

"В 2022 году группа компаний "Русский краб" имеет для промысла в подзонах Берингова моря 434 тонны краба стригуна-опилио и более 100 тонн краба-стригуна бэрди… Таким образом, состояние популяции краба-стригуна в Беринговом море не вызывает беспокойства у наших рыбаков", — сообщил РИА Новости представитель компании "Русский краб", одного из ведущих предприятий отрасли в России.

Как отметил собеседник агентства, сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) внимательно отслеживают популяцию ценных биологических видов в Беринговом море. На основании своих исследований ученые выносят рекомендации по корректировке общего допустимого улова крабов в регионе.

Один из крупнейших игроков рыбной отрасли в мире российская компания Norebo также заявила РИА Новости, что у отечественной промышленности, по всей видимости, нет проблем с промыслом краба-стригуна в Беринговом море.

"Я не слышал о каком-либо резком снижении популяции краба-стригуна в российской части Берингова моря", — прокомментировал агентству официальный представитель Norebo Сергей Сенников.