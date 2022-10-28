ООН, 28 окт — ПРАЙМ. ООН призывает страны обеспечить доступ для российских удобрений на рынки, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. США не возражают против поставок зерна и удобрений из России, заявил госдеп

"Послание от ООН такое: должен быть доступ к российским удобрениям, должно быть содействие торговле", — сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос журналистов о том, каким будет призыв ООН к этим странам.

Ранее МИД РФ сообщил, что большая часть — 80% удобрений, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, — заблокированы на складах в Латвии, остальные — в портах Эстонии, Бельгии и Нидерландов.

"И генсек ООН, генсек ЮНКТАД и другие проводят огромное время, занимаясь вопросом снятия барьеров, которые могут существовать. У нас остается маленькое окно возможностей в том, что касается посевной. И нам нужно обеспечить, что удобрения попадут туда, куда требуется", — указал он.