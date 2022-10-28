ООН, 28 окт — ПРАЙМ. ООН занимается содействием снятию препятствий для экспорта российских удобрений, но не обладает механизмом отслеживания сделок по их продаже, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. ООН призвала страны обеспечить доступ российских удобрений на рынки

Отвечая на вопрос о том, сколько российских удобрений удалось вывезти в рамках "продуктовой сделки", Дюжаррик сказал: "Это вопрос, на который нам трудно ответить, потому что в отличие от того, что происходит в Черном море, где мы отслеживаем ввоз и вывоз зерна, в содействии торговле российскими удобрениями участвуют коммерческие структуры".

"Поэтому мы не следим за каждой продажей. Мы пытаемся устранить блоки, которые существуют в определенных областях, но у нас нет механизма мониторинга", — добавил он.

По его словам, этот вопрос надо задавать странам, которые могут быть получателями российских удобрений, и российским властям.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.