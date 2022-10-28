В ООН сообщили, что занимаются снятием барьеров для экспорта российских удобрений
ООН, 28 окт — ПРАЙМ. ООН занимается содействием снятию препятствий для экспорта российских удобрений, но не обладает механизмом отслеживания сделок по их продаже, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Отвечая на вопрос о том, сколько российских удобрений удалось вывезти в рамках "продуктовой сделки", Дюжаррик сказал: "Это вопрос, на который нам трудно ответить, потому что в отличие от того, что происходит в Черном море, где мы отслеживаем ввоз и вывоз зерна, в содействии торговле российскими удобрениями участвуют коммерческие структуры".
"Поэтому мы не следим за каждой продажей. Мы пытаемся устранить блоки, которые существуют в определенных областях, но у нас нет механизма мониторинга", — добавил он.
По его словам, этот вопрос надо задавать странам, которые могут быть получателями российских удобрений, и российским властям.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://1prime.ru/Agriculture/20221028/838635951.html