"Экспоцентр": выставка сельхозтехники откроется в Баку 3 ноября, участвуют 14 компаний России
БАКУ, 2 ноя — ПРАЙМ. Четырнадцать российских предприятий примут участие в специализированной выставке сельскохозяйственной техники "Российско-азербайджанский день поля", которая открывается 3 ноября в Баку, заявила РИА Новости начальник отдела зарубежных выставок АО "Экспоцентр" (оператор выставки) Наталия Бородко.
"Россию готовятся представлять такие крупные игроки, как "Ростсельмаш", "Клевер", "Волжский комбайновый завод" (АГРОМАШ), "Мельинвест", ООО "Трактор" (УРАЛЕЦ), АО "Кузембетьевский РМЗ", ООО "Сальсксельмаш", ООО "АгроПоставка", OOO "Южно-Уральский Весовой Завод" и другие", — рассказала она.
Экспозиция выставки составит более 500 квадратных метров. "Посетители смогут увидеть новые российские разработки и уже ставшие популярными модели сельхозтехники: гусеничный трактор "АГРОМАШ 90ТГ", мини-трактор "УРАЛЕЦ", пресс-подборщик тюковый Tukan, зерно-перерабатывающий комплекс ЗМП-ПСМ, пневмосортировальную машину, зернодробилку, норию зерновую, фронтальный погрузчик с ковшом, опрыскиватель ОПСВ-2200К, аэрофотосъемочный комплекс нового поколения Geoscan Gemini, промышленные весы и т.д.", — добавила Бородко.
По ее словам, российские предприятия за последние годы нарастили инвестиции в расширение и модернизацию производственных мощностей, в разработку и выпуск новых моделей техники благодаря комплексу мер господдержки, направленному на стимулирование производства, субсидирование НИОКР.
"Россия, являясь одним из основных ключевых партнеров Азербайджана, готова расширить поставки техники и оборудования для сельского хозяйства страны, что позволит ее азербайджанским партнерам увеличить эффективность АПК, повысить урожайность и сократить потери. Эта выставка станет площадкой для демонстрации возможностей российских машиностроителей для решения задач сельхозпроизводителей Азербайджана. Она позволит азербайджанским аграриям познакомиться с современной российской техникой и технологиями ведения сельского хозяйства, учитывающими особенности климата и агрофона страны, лично встретиться и обсудить технические характеристики и спецификации, получить выгодные условия на закупку", — подчеркнула начальник отдела зарубежных выставок "Экспоцентра", который является оператором выставки.
https://1prime.ru/Agriculture/20221102/838682033.html