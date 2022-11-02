БАКУ, 2 ноя — ПРАЙМ. Четырнадцать российских предприятий примут участие в специализированной выставке сельскохозяйственной техники "Российско-азербайджанский день поля", которая открывается 3 ноября в Баку, заявила РИА Новости начальник отдела зарубежных выставок АО "Экспоцентр" (оператор выставки) Наталия Бородко. Россельхознадзор: 15 фирм из России получили право экспорта в Азербайджан

"Россию готовятся представлять такие крупные игроки, как "Ростсельмаш", "Клевер", "Волжский комбайновый завод" (АГРОМАШ), "Мельинвест", ООО "Трактор" (УРАЛЕЦ), АО "Кузембетьевский РМЗ", ООО "Сальсксельмаш", ООО "АгроПоставка", OOO "Южно-Уральский Весовой Завод" и другие", — рассказала она.

Экспозиция выставки составит более 500 квадратных метров. "Посетители смогут увидеть новые российские разработки и уже ставшие популярными модели сельхозтехники: гусеничный трактор "АГРОМАШ 90ТГ", мини-трактор "УРАЛЕЦ", пресс-подборщик тюковый Tukan, зерно-перерабатывающий комплекс ЗМП-ПСМ, пневмосортировальную машину, зернодробилку, норию зерновую, фронтальный погрузчик с ковшом, опрыскиватель ОПСВ-2200К, аэрофотосъемочный комплекс нового поколения Geoscan Gemini, промышленные весы и т.д.", — добавила Бородко.

По ее словам, российские предприятия за последние годы нарастили инвестиции в расширение и модернизацию производственных мощностей, в разработку и выпуск новых моделей техники благодаря комплексу мер господдержки, направленному на стимулирование производства, субсидирование НИОКР.

"Россия, являясь одним из основных ключевых партнеров Азербайджана, готова расширить поставки техники и оборудования для сельского хозяйства страны, что позволит ее азербайджанским партнерам увеличить эффективность АПК, повысить урожайность и сократить потери. Эта выставка станет площадкой для демонстрации возможностей российских машиностроителей для решения задач сельхозпроизводителей Азербайджана. Она позволит азербайджанским аграриям познакомиться с современной российской техникой и технологиями ведения сельского хозяйства, учитывающими особенности климата и агрофона страны, лично встретиться и обсудить технические характеристики и спецификации, получить выгодные условия на закупку", — подчеркнула начальник отдела зарубежных выставок "Экспоцентра", который является оператором выставки.