МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший в России зерновой терминал ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) в октябре отгрузил на экспорт 552 219 тонн зерна, что на 9,6% больше в годовом выражении, сообщается в материалах компании. Цены на сою и зерновые в США в пятницу выросли

Всего с июля по октябрь на экспорт было перевалено 1,347 миллиона тонн зерна, годом ранее за тот же период — 1,726 миллиона; таким образом, за четыре первых месяца текущего сельхозгода объем перевалки зерновых грузов портом сократился почти на 22%.

Сельскохозяйственный год начинается 1 июля текущего года и завершается 30 июня последующего.

НКХП объединяет три элеватора и комплекс портовых сооружений. Общая емкость хранения предприятия составляет 250 тысяч тонн, мощность перевалочного комплекса — 2 тысячи тонн зерна в час.

Объем перевалки зерна на экспорт через перегрузочный комплекс в 2021-2022 сельхозгоду по сравнению предшествовавшим сезоном снизился в 1,4 раза, до 4,579 миллиона тонн. Основные акционеры комбината — Объединенная зерновая компания (50,999% акций) и "Деметра-холдинг" (35,36% акций).