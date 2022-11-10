МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг", завершил осеннюю посевную кампанию согласно агротехнологическим срокам, озимыми культурами засеяно около 110 тысяч гектаров, говорится в сообщении холдинга. Патрушев заявил об обеспеченности новой посевной ресурсами

"АПХ "Мираторг" завершил осеннюю посевную кампанию, засеяв озимыми культурами площадь около 110 тысяч гектаров. Полевые работы выполнены на 100% и закончились согласно агротехнологическим срокам", — говорится в сообщении.

Компания добавляет, что последовательно наращивает собственную кормовую базу, чтобы обеспечить максимальную эффективность откорма животных. А области, на которые приходится основной объем полевых работ — Орловская, Брянская, Белгородская и Курская; в свою очередь, география осенней посевной кампании озимых гораздо шире.

Наибольшие посевные площади под такими озимыми культурами, как пшеница и рапс, находятся в Орловской области: они составляют около 43 тысячи гектаров, прогнозируемый валовый сбор – свыше 250 тысяч тонн. В Брянской области в этом году засеяно почти 20 тысяч гектаров, а валовый сбор ожидается свыше 75 тысячи тонн. На третьем месте по посевным площадям — Белгородская область: их более чем 14 тысяч гектаров c прогнозируемым урожаем порядка 110 тысяч тонн.

Кроме того, с учетом посевной компании в других областях – в Тульской, Курской, Смоленской, Калининградской, а также в Ставропольском крае, — компания ожидает урожая пшеницы, рапса и тритикале (гибрида ржи и пшеницы) на уровне 630 тысяч тонн.

Агрохолдинг "Мираторг" — крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.