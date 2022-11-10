В России стало больше экспортеров свиноводческой продукции во Вьетнам
Россельхознадзор: теперь 27 компаний имеют право на поставки свинины во Вьетнам
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Перечень российских производителей свиноводческой продукции для экспорта во Вьетнам был расширен, сообщает Россельхознадзор.
"10 ноября 2022 года Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) утвердил еще одно российское предприятие по производству свиноводческой продукции", — говорится в сообщении.
Таким образом, 27 компаний из России имеют право поставок свинины на рынок Вьетнама, уточняет ведомство.
Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских организаций, имеющих право экспорта в иностранное государство.