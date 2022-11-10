МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Перечень российских производителей свиноводческой продукции для экспорта во Вьетнам был расширен, сообщает Россельхознадзор. "Дамате" запустила второй птицеводческий блок

"10 ноября 2022 года Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) утвердил еще одно российское предприятие по производству свиноводческой продукции", — говорится в сообщении.

Таким образом, 27 компаний из России имеют право поставок свинины на рынок Вьетнама, уточняет ведомство.

Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских организаций, имеющих право экспорта в иностранное государство.