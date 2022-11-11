ЖЕНЕВА, 11 ноя — ПРАЙМ. ООН по итогам переговоров с российскими представителями в Женеве призвала ускорить устранение препятствий для экспорта удобрений в нуждающиеся страны. Нидерланды разрешили отправку российских удобрений, застрявших в Роттердаме

"Мир не может позволить, чтобы глобальные проблемы с доступностью удобрений переросли в глобальную нехватку продовольствия, поэтому ООН призывает всех участников ускорить устранение любых остающихся препятствий для экспорта и транспортировки удобрений в страны, наиболее нуждающиеся в них", — подчеркивается в заявлении офиса генерального секретаря ООН по итогам переговоров.

В заявлении также сообщается, что первая партия российских удобрений будет отправлена в Малави в течение недели.

"Ожидается, что первое судно с удобрениями отправится в Малави на следующей неделе", — говорится в документе.

Кроме того, в ходе переговоров ООН проинформировала российскую сторону о недавно выданных генеральных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся страны, а также о своем постоянном взаимодействии с частным сектором и государствами-членами.

В пятницу в Женеве состоялись переговоры РФ и ООН. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Со стороны ООН в переговорах участвовали генсекретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс.