АНКАРА, 12 ноя — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии поднимет вопрос о поставках зерна нуждающимся странам, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи. Турция активизировала усилия по продлению "зерновой сделки"

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.

"Будучи Турцией, мы особенно подчеркиваем, что наименее развитые страны должны иметь возможность получить зерно. В этом контексте наш президент внесет этот вопрос в повестку дня саммита G20. Мы также работаем над новым проектом, который будет осуществляться совместно с нашим министерством торговли. Наша цель — бесплатно передать закупаемую в России пшеницу в слаборазвитые страны после ее переработки. Мы сделали в этих процессах то, что подобает нашей нации и государству", — приводит слова министра газета Yeni Şafak.