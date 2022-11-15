2022-11-15T13:16:26+03:00
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https://1prime.ru/Agriculture/20221115/838828881.html
Лавров раскрыл содержание его беседы с главой МИД Турции
Сельское хозяйство
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Российский и турецкий министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в ходе телефонного разговора включение в итоговую декларацию "Большой двадцатки" раздела о... ПРАЙМ, 15.11.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, сергей лавров, мевлют чавушоглу, продуктовая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский и турецкий министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в ходе телефонного разговора включение в итоговую декларацию "Большой двадцатки" раздела о продуктовой сделке, сообщил об этом глава МИД России.
"Мы обсуждали как раз подготовку итоговой декларации G20, в том числе раздел, который посвящен "зерновой сделке", — сказал он.
Беседа министров состоялась в понедельник. По словам Лаврова, новые переговоры с Чавушоглу пока не планируются.