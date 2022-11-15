МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский и турецкий министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в ходе телефонного разговора включение в итоговую декларацию "Большой двадцатки" раздела о продуктовой сделке, сообщил об этом глава МИД России. Лавров назвал объем экспорта российского зерна в Африку и Азию

"Мы обсуждали как раз подготовку итоговой декларации G20, в том числе раздел, который посвящен "зерновой сделке", — сказал он.

Беседа министров состоялась в понедельник. По словам Лаврова, новые переговоры с Чавушоглу пока не планируются.