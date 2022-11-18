БАНГКОК, 18 ноя /ПРАЙМ. Россия приняла решение продлить зерновую сделку не из-за того, что, как утверждают США, испытывала международное давление по этому вопросу, заявил журналистам глава российской делегации на саммите АТЭС, первый вице-премьер Андрей Белоусов. Путин и Эрдоган отметили важность выполнения "зерновой сделки"

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита АТЭС заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку на очередные 120 дней из-за того, что "судя по всему, поняла, что мир не примет ее отказа продлить соглашение".

"Давления Москва не испытывала никакого, я во всяком случае его не замечал", — сказал Белоусов, отвечая на просьбу прокомментировать слова Блинкена.

Белоусов отметил, что в том, что касается зерновой сделки, "нужно понимать, что есть два трека участия Россия в решении продовольственного кризиса".

"Первый трек возник, — причем он исторически был первым, — в ходе визита (генсека ООН Антониу) Гутерреша в Москву и переговоров с (президентом РФ Владимиром) Путиным — то, что без России продовольственные рынки и рынки минеральных удобрений, а они тесно связаны друг с другом, — просто не могут восстановиться, потому что РФ и там, и там является крупнейшим участником. Второй трек — это стамбульское соглашение, где речь шла о создании коридора безопасности и вывозе украинского зерна", — пояснил Белоусов.

Он отметил, что в рамках "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна "были проговорены абсолютно четкие условия, но стамбульское соглашение оказалось под риском именно в связи с действиями Украины по атаке на Севастополь".

"Но поскольку Украина гарантировала, что ничего подобного больше не повторится и коридор безопасности больше не будет использоваться в военных целях, Россия пошла на то, чтобы вернуться к статусу-кво и продолжить зерновую сделку", — подчеркнул он.

Белоусов добавил, что "Россия уже экспортировала более 15 миллионов тонн зерна, большое количество минеральных удобрений, причем поставки идут прежде всего в развивающиеся и беднейшие страны, особенно по зерну — более 90% поставок идет в страны Африки, Юго-Восточной Азии".

"Хочу искренне поблагодарить команду генсека ООН и (главу ЮНКТАД — ред.) Ребеку Гринспан, которая несколько раз приезжала в Москву, они провели очень большую работу и с американцами, и с европейцами для того, чтобы разблокировать целый ряд ограничений", — добавил первый вице-премьер.

"Гораздо больше сейчас волнует ситуация на рынке минеральных удобрений, поскольку неуклюжие действия, не побоюсь этого слова, европейцев, которые они произвели летом прошлого года, привели к резкому росту цен на газ, а газ — один из основных факторов, определяющих затраты в производстве минеральных удобрений. В результате многие предприятия в Европе, которые производят минеральные удобрения, были вынуждены закрыться. Цены на минеральные удобрения резко выросли, и это, соответственно, поставило под угрозу урожай уже следующего года", — сказал Белоусов.