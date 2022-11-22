МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Сельскохозяйственный форум "ЮГАГРО" пройдет в Краснодаре с 22 по 25 ноября, участниками выставки станут 600 компаний из 12 стран, сообщили в пресс-службе администрации региона. Страны АТЭС договорились развивать сельское хозяйство и свободную торговлю

"На сегодняшний день "ЮГАГРО" – самая крупная международная сельскохозяйственная выставка в России. В этом году в ней примут участие 600 компаний из 12 стран мира. Специалистов неизменно привлекает формат, когда на одной площадке представлено все необходимое для сельского хозяйства – от крупной техники до удобрений. Более 200 компаний продемонстрируют комбайны, машины для обработки почвы, из них 35 – краевые машиностроительные предприятия. Для производителей это возможность найти новых партнеров, заключить контракты, расширить рынок сбыта", – передаёт пресс-служба слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Экспозицию выставки разместят в четырех павильонах по секторам: техника и запчасти, оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции, для полива и теплиц, агрохимическая продукция, посадочные материалы и семена.

Главными темами деловой программы станут развитие АПК в новых экономических реалиях, перспективы перехода на отечественные продукты в сфере селекции, агрохимии, меры государственной поддержки для АПК, а также замещение европейских и американских сельскохозяйственных машин, сообщают организаторы.

В этом году странами-участниками помимо России станут Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Китай, Нидерланды, Турция, Южная Корея. Спикерами выступят представители власти и отраслевых союзов, первые лица крупных компаний и эксперты сельскохозяйственной индустрии.

Международная выставка "ЮГАГРО" проводится в 29-й раз. На форуме традиционно собираются производители сельхозпродукции, которые следят за инновациями. Специалисты знакомятся с новинками сельхозтехники, получают консультации производителей и поставщиков, узнают о прогрессивных агротехнологиях, заключают контракты на будущий производственный сезон.