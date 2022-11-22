МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Право доступа на рынок Вьетнама получили ещё 3 российских предприятия по производству рыбы и морепродуктов, сообщается в Telegram-канале Россельхознадзора. Путин повысил сбор за вылов рыбы и морепродуктов в России

"Департамент здоровья животных Минсельхоза Вьетнама утвердил 3 российских предприятия по производству рыбы и морепродуктов", — говорится в сообщении.

Таким образом, сейчас 117 компаний из России имеют право поставок данной продукции на внутренний рынок Юго-Восточной Азии.

Отмечается, что Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта во Вьетнам.