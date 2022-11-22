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2022
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Вьетнам расширил список поставщиков российских морепродуктов
Сельское хозяйство
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Право доступа на рынок Вьетнама получили ещё 3 российских предприятия по производству рыбы и морепродуктов, сообщается в Telegram-канале Россельхознадзора. "Департамент здоровья... ПРАЙМ, 22.11.2022
сельское хозяйство, бизнес, экономика, новости, россельхознадзор, россия, вьетнам, рыба, морепродукты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Право доступа на рынок Вьетнама получили ещё 3 российских предприятия по производству рыбы и морепродуктов, сообщается в Telegram-канале Россельхознадзора.
"Департамент здоровья животных Минсельхоза Вьетнама утвердил 3 российских предприятия по производству рыбы и морепродуктов", — говорится в сообщении.
Таким образом, сейчас 117 компаний из России имеют право поставок данной продукции на внутренний рынок Юго-Восточной Азии.
Отмечается, что Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта во Вьетнам.