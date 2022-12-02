МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 2 декабря составил 66,15 тысячи тонн на общую сумму 1,006 миллиарда рублей, следует из материалов НТБ. Зерновые и соя в Чикаго дешевеют

На торгах в пятницу было закуплено 21,735 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 342,338 миллиона рублей, 7,965 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2021 года на 120,033 миллиона рублей и 36,450 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 543,641 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату закуплено 2,206 миллиона тонн зерна на 33,319 миллиарда рублей. Торги на следующей неделе будут проходить ежедневно с 5 по 9 декабря.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.