МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о подаче и отводе воды с использованием государственных мелиоративных систем (ГМС) и гидротехнических сооружений (ГТС) на договорной основе. Госдума ускорила процедуру ввода в оборот изымаемых сельхозземель

Документ устанавливает принципы оказания услуг по подаче и отводу воды организациями, осуществляющими эксплуатацию ГМС и находящихся в госсобственности отдельно расположенных ГТС. Они будут оказываться сельхозпроизводителям, другим юрлицам и физлицам на договорной основе, а также на основе принципов равного доступа к таким системам и сооружениям, платности и экономической обоснованности стоимости услуг.

При этом правительство РФ должно утвердить правила недискриминационного доступа получателей услуг к данной инфраструктуре. Стоимость же самих услуг по подаче и отводу воды будет определяться в соответствии с правилами ее расчета, утвержденными Минсельхозом. Министерство также установит порядок учета воды, подача и отвод которой были осуществлены с помощью соответствующих ГМС и ГТС.

Закон должен будет вступить в силу с 1 сентября 2023 года. При этом заключенные до этой даты договоры, в соответствии с которыми осуществляются подача и (или) отвод воды, будут действовать до истечения срока их действия.

Сейчас подведомственные Минсельхозу госучреждения осуществляют подачу или отвод воды для обеспечения выращивания сельхозпродукции на мелиорированных землях. При этом часть мероприятий, связанных с подачей и отводом воды через магистральные и межхозяйственные каналы, осуществляется за счет средств госзадания. А транспортировка воды по внутрихозяйственной сети к земельным участкам возможна на договорной основе лишь во избежание срывов работ и при угрозе урожаю.

Однако в ряде регионов водопользователи в судебном порядке оспаривают необходимость заключения договоров на оказание услуг по подаче или отводу воды с использованием ГМС или ГТС. Причем они объясняют это тем, что у соответствующих учреждений отсутствуют полномочия по установлению договорами условий предоставления воды.