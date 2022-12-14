Иран закупает российское зерно, заявил посол Джалали
Посол Джалали: Иран закупает российское зерно и поставляет в страну свое продовольствие
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МОСКВА 14 дек — ПРАЙМ. Иран приобретает зерно у России, но также и поставляет свое продовольствие, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Мы сейчас стараемся приобрести зерно, масличные семена и подсолнечное масло. Мы также стараемся обеспечить РФ теми продуктами, продовольствием, которые ей необходимы", — сказал посол в ходе пресс-конференции.
По его словам, стороны также работают над соединением иранской платежной системы "Щетаб" и российской "Мир".
Джалали добавил, что есть некоторые технические вопросы, отметив, что рассчитывает на их устранение и реализацию планов по платежным системам в ближайшее время.