МОСКВА 14 дек — ПРАЙМ. Иран приобретает зерно у России, но также и поставляет свое продовольствие, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Совфед обеспечил страховую поддержку "зерновой сделки"

"Мы сейчас стараемся приобрести зерно, масличные семена и подсолнечное масло. Мы также стараемся обеспечить РФ теми продуктами, продовольствием, которые ей необходимы", — сказал посол в ходе пресс-конференции.

По его словам, стороны также работают над соединением иранской платежной системы "Щетаб" и российской "Мир".

Джалали добавил, что есть некоторые технические вопросы, отметив, что рассчитывает на их устранение и реализацию планов по платежным системам в ближайшее время.