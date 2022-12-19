МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. РФ в 2022-2023 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) может экспортировать около 60 миллионов тонн зерна, включая 50 миллионов тонн пшеницы, прогнозирует глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. В МККК рассказали о поставках в Африку в рамках "зерновой сделки"

"В принципе наша инфраструктура способна в нормальные погодные условия выйти в районе 7 миллионов тонн ежемесячных отгрузок, поэтому рассчитываем, что 4,9 миллиона тонн (в среднем за месяц — ред.) до конца сезона будут выполнены. Это значит, что выйдем на экспорт свыше 60 миллионов тонн, и это 50 с лишним миллионов тонн пшеницы", — сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Он напомнил, что первые три месяца сезона были провальными, но уже сейчас помесячные отгрузки октября и ноября превышают прошлогодние, а всего, по оценке РЗС, с 1 июля по 19 декабря РФ экспортировала 31,17 миллиона тонн зерна. Сейчас идет опережение объемов ежемесячных поставок прошлого сезона, но мешает погода: по словам Злочевского, в декабре законтрактовано 4,7 миллиона тонн, но могут уйти 4,2-4,3 миллиона, а недогруз перейдет на январь.

"А вообще экспортный потенциал, исходя из ресурсов и возможностей, у нас минимум 65 миллионов тонн в этом сезоне, и 55 миллионов тонн пшеницы – это то, что мы себе можем позволить безболезненно и без всякого ущерба для внутреннего снабжения", — заметил Злочевский. Что касается рынков сбыта, продолжил он, то лидирующие позиции вернул Египет, а на втором и третьем месте — Турция, которая на старте сезона на фоне зерновой сделки переключилась на закупки украинского зерна, а сейчас возвращает свои позиции, и Иран.

"В связи с выпадением Турции на старте этого сезона в течение первых двух-трех месяцев мы активно пытались нащупать новые рынки сбыта и достаточно активно грузили в Иорданию, Пакистан, Ливию. И самое главное и основное — прилично активизировалась Саудовская Аравия. Они находятся практически на четвертом месте, а Алжир переместился на пятое место. Я думаю, что новые рынки сбыта в дальнейшем не уйдут", — заключил глава РЗС.

Экспортный потенциал зерна в текущем сезоне Минсельхоз РФ оценивал более чем в 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы.