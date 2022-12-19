Глава РЗС Злочевский: экспорт зерна в сезоне 2022-2023 может составить 60 миллионов тонн
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. РФ в 2022-2023 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) может экспортировать около 60 миллионов тонн зерна, включая 50 миллионов тонн пшеницы, прогнозирует глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
"В принципе наша инфраструктура способна в нормальные погодные условия выйти в районе 7 миллионов тонн ежемесячных отгрузок, поэтому рассчитываем, что 4,9 миллиона тонн (в среднем за месяц — ред.) до конца сезона будут выполнены. Это значит, что выйдем на экспорт свыше 60 миллионов тонн, и это 50 с лишним миллионов тонн пшеницы", — сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он напомнил, что первые три месяца сезона были провальными, но уже сейчас помесячные отгрузки октября и ноября превышают прошлогодние, а всего, по оценке РЗС, с 1 июля по 19 декабря РФ экспортировала 31,17 миллиона тонн зерна. Сейчас идет опережение объемов ежемесячных поставок прошлого сезона, но мешает погода: по словам Злочевского, в декабре законтрактовано 4,7 миллиона тонн, но могут уйти 4,2-4,3 миллиона, а недогруз перейдет на январь.
"А вообще экспортный потенциал, исходя из ресурсов и возможностей, у нас минимум 65 миллионов тонн в этом сезоне, и 55 миллионов тонн пшеницы – это то, что мы себе можем позволить безболезненно и без всякого ущерба для внутреннего снабжения", — заметил Злочевский. Что касается рынков сбыта, продолжил он, то лидирующие позиции вернул Египет, а на втором и третьем месте — Турция, которая на старте сезона на фоне зерновой сделки переключилась на закупки украинского зерна, а сейчас возвращает свои позиции, и Иран.
"В связи с выпадением Турции на старте этого сезона в течение первых двух-трех месяцев мы активно пытались нащупать новые рынки сбыта и достаточно активно грузили в Иорданию, Пакистан, Ливию. И самое главное и основное — прилично активизировалась Саудовская Аравия. Они находятся практически на четвертом месте, а Алжир переместился на пятое место. Я думаю, что новые рынки сбыта в дальнейшем не уйдут", — заключил глава РЗС.
Экспортный потенциал зерна в текущем сезоне Минсельхоз РФ оценивал более чем в 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы.
https://1prime.ru/Agriculture/20221219/839229467.html