МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Исламская Республика Иран заинтересована в поставках в РФ арбузов и других сельскохозяйственных культур, сообщил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали. СМИ сообщили о росте объема торговли между Ираном и Китаем

"Наша страна заинтересована в поставках в Россию арбузов и других культур. Сейчас можно наблюдать, что в Москве и других городах имеется в продаже аграрная продукция из Ирана. Однако у нас есть интерес расширить эту линейку и увеличить поставки. В условиях санкций, введенных Западом против России и Ирана, нам необходимо активное и взаимовыгодное сотрудничество. Работа в этом направлении ведется", — сказал Джалали.

По его словам, интерес заполнения рынка России сельскохозяйственной продукцией касается не только крупных городов.

"Нам важны и регионы РФ. Мы почти не пересекаемся и не конкурируем с Россией в выращивании аграрной продукции. Поэтому ваш рынок для Ирана очень важен", — отметил он.