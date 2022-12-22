Иран заинтересован в поставках арбузов в Россию, заявил посол
Посол Джалали заявил, что Иран заинтересован в поставках арбузов и других культур в Россию
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Исламская Республика Иран заинтересована в поставках в РФ арбузов и других сельскохозяйственных культур, сообщил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Наша страна заинтересована в поставках в Россию арбузов и других культур. Сейчас можно наблюдать, что в Москве и других городах имеется в продаже аграрная продукция из Ирана. Однако у нас есть интерес расширить эту линейку и увеличить поставки. В условиях санкций, введенных Западом против России и Ирана, нам необходимо активное и взаимовыгодное сотрудничество. Работа в этом направлении ведется", — сказал Джалали.
По его словам, интерес заполнения рынка России сельскохозяйственной продукцией касается не только крупных городов.
"Нам важны и регионы РФ. Мы почти не пересекаемся и не конкурируем с Россией в выращивании аграрной продукции. Поэтому ваш рынок для Ирана очень важен", — отметил он.