ТАШКЕНТ, 20 янв — ПРАЙМ. Запрет на экспорт репчатого лука введен в Узбекистане на январь-апрель для стабилизации цен и удовлетворения внутреннего спроса на данную продукцию, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства страны. Пошлина на экспорт пшеницы с 25 января снизится

Ранее международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit сообщала, что цены на репчатый лук в Узбекистане могут существенно вырасти в связи с потерей части запасов продукции на фоне морозов. По мнению экспертов портала, потери лука уменьшили и без того ограниченное предложение на местном рынке.

"Для удовлетворения потребительского спроса населения и снижения цен принято решение в январе-апреле временно запретить вывоз репчатого лука из Узбекистана", — сказал представитель минсельхоза.

В ведомстве признали, что из-за аномальных морозов в республике в последние десять дней лук, хранившийся на фермерских рынках на открытых площадках, замерз и уже не пригоден. В результате средняя розничная цена на него выросла вдвое – до 6-8 тысяч сумов (0,53 – 0,7 доллара) за килограмм.

В минсельхозе уточнили, что потребность населения страны в луке с января по апрель (до появления нового урожая) составляет 346 тысяч тонн. На сегодняшний день подтверждено всего около 320 тысяч тонн запасов. По данным представителя министерства, оставшиеся 26 тысяч тонн планируется импортировать, "уже ведутся переговоры с зарубежными поставщиками".

"В то же время в наших южных регионах ранние сорта лука возделывают с весны. По расчетам, если семена, посаженные в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях, прорастут и дадут урожай, дефицита не будет", — добавили в пресс-службе.

С 10 января на всей территории Узбекистана была зафиксирована аномально холодная погода, ночью температура опускалась до минус 19-25 градусов, а днем — до 17 градусов мороза. Последние два дня морозы в республике пошли на убыль.