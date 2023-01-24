МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Объем производства сырого молока в РФ в 2022 году вырос и составил более 32,6 миллиона тонн; в текущем году министерство рассчитывает на сохранение положительной динамики, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Минсельхоз планирует ограничить импорт семян

"По предварительным данным, объем производства сырого молока составил свыше 32,6 миллиона тонн. Это больше, чем годом ранее. Не могу сказать, что это значительно больше, но тем не менее, мы в очередной раз продемонстрировали прирост показателей", — сказал Патрушев на XIV съезде Национального союза производителей молока.

Согласно данным Росстата, в 2021 году в РФ было произведено 32,3 миллиона тонн сырого молока.

Министр отметил, что прошлый год оказался непростым для всех отраслей экономики РФ, в том числе для АПК. Год по сути стал периодом трансформации.

"Тем не менее, несмотря на все сложности, сельхозпроизводство у нас показало рост. По оценкам, этот рост составил 3,5%. Безусловный вклад в этот рост внесло и молочное направление", — сказал Патрушев.

По его мнению, все это стало возможным, во-первых, благодаря комплексной поддержке и совершенствованию механизмов производственного процесса — например, в 2022 году, несмотря на все сложности, в РФ появилось более 200 новых модернизированных ферм.

"Говоря о перспективах развития отрасли на 2023 год, я отмечу, что мы рассчитываем на сохранение положительной динамики как по сырому молоку, так и по переработке. Возможно, определенные планы у нас претерпят некоторые изменения, тем не менее, мы уверены в том, что бизнес не планирует стоять на месте, и в этом году на предприятиях животноводства должно появиться еще около 60 тысяч новых скотомест", — сказал министр.

Правительство и Минсельхоз продолжат предоставлять отрасли системные меры поддержки, добавил он.

"В 2022 году, что очень важно, несмотря на все сложности, объем экспорта (молочной продукции — ред.) не снизился и составил порядка 400 миллионов долларов", — добавил Патрушев.

По его словам, традиционными импортерами такой российской продукции остаются страны ближнего зарубежья, на которые приходится более 90% всех внешних поставок.

"Мы, конечно же, будем работать над тем, чтобы продолжать и расширять географию поставок нашей продукции, нашего экспорта. Ну, конечно, для нас ключевыми рынками являются Китай, страны Персидского залива. Ну и смотрим тоже с позитивом на Египет", — сообщил министр.