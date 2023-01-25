Россия сможет поставлять в Индию шерсть, кожу и корма для животных
Россельхознадзор: Россия и Индия согласовали сертификаты на экспорт шерсти и кожи
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор и департамент министерства рыболовства, животноводства и молочного хозяйства правительства Индии согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт из России в Индию овечьей шерсти, козьего пуха, кожевенного сырья и кормов для животных, сообщает Россельхознадзор.
"Россельхознадзор и департамент животноводства и молочного хозяйства министерства рыболовства, животноводства и молочного хозяйства правительства Индии согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт из Российской Федерации в Индию следующих видов продукции: мытой и немытой овечьей шерсти и козьего пуха; кожевенного сырья; кормов для животных (содержащих материалы животного происхождения, исключая корм для собак и кошек)", — говорится в сообщении.
Уточняется, что предприятия, заинтересованные в поставках в Индию, должны пройти обследование и быть включенными в реестр экспортеров ИС "Цербер" по этой стране.