МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор и департамент министерства рыболовства, животноводства и молочного хозяйства правительства Индии согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт из России в Индию овечьей шерсти, козьего пуха, кожевенного сырья и кормов для животных, сообщает Россельхознадзор. Индийский эксперт заявил о необходимость российского топлива для страны

"Россельхознадзор и департамент животноводства и молочного хозяйства министерства рыболовства, животноводства и молочного хозяйства правительства Индии согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт из Российской Федерации в Индию следующих видов продукции: мытой и немытой овечьей шерсти и козьего пуха; кожевенного сырья; кормов для животных (содержащих материалы животного происхождения, исключая корм для собак и кошек)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что предприятия, заинтересованные в поставках в Индию, должны пройти обследование и быть включенными в реестр экспортеров ИС "Цербер" по этой стране.