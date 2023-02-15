МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ внимательно следит за динамикой цен на огурцы, при необходимости рассмотрит вопрос о стабилизационных мерах, например, изменение параметров регулирования импорта, говорится в сообщении министерства. Росстат оценил динамику цен на овощи в России

Росстат сообщал на прошлой неделе, что темп роста цен на плодоовощную продукцию в РФ с 31 января по 6 февраля ускорился до 5,31% против 3,5% неделей ранее, а основной вклад внесли огурцы: они заняли первое место по росту цены за неделю (плюс 12,71%). На неделе с 7 по 13 февраля темп роста цен на плодоовощную продукции замедлился, в частности, огурцы подорожали заметно меньше — на 6,21%. С начала года по 13 февраля огурцы в РФ подорожали на 58,02%.

"В настоящее время динамика цен на огурцы находится на особом контроле Минсельхоза России. В случае необходимости ведомство рассмотрит вопрос о дополнительных стабилизационных мерах, в частности, изменение параметров таможенно-тарифного регулирования в отношении импорта", — говорится в сообщении.

Ценовая ситуация на рынке овощной продукции обсуждалась на совещании в министерстве. По словам принимавших в нем участие представителей отрасли, повышение цен на овощи является ежегодным сезонным трендом, обусловленным снижением объема предложения в зимний период, а дополнительным фактором в этом году стал рост себестоимости тепличного производства. Вместе с тем, уже в ближайшее время, с поступлением нового урожая из парников, цены на огурцы традиционно начнут снижаться, считают в отрасли, и эта тенденция продлится до поздней осени.

"Первый в этом году урожай из сезонных теплиц начал поступать на рынок, что стабилизирует ценовую ситуацию на полке уже до конца февраля. В целом хочу отметить, что тепличное овощеводство в нашей стране в последние годы идет от рекорда к рекорду. Ожидаем, что и в 2023 году производство будет как минимум не ниже прошлогоднего уровня", — сообщил президент Плодоовощного союза Сергей Рукин, слова которого приводятся в сообщении.

По оценке президента ассоциации "Теплицы России" Алексея Ситникова, цена на огурцы уже сегодня вернулась на уровень 2022 года. "15 февраля прошлого года тепличные комбинаты нашей ассоциации отгружали огурец "Мева" по 135-140 рублей, а сегодня – по 145 рублей. На полке сетевых магазинов снижение произойдет в течение недели. При отсутствии катаклизмов природного характера ожидаем роста объемов производства к прошлому году и цен на уровне 2022 года с возможной корректировкой в пределах 10%", — отметил Ситников.

Ситуацию по остальным овощам в министерстве оценивают как стабильную: в том числе это обусловлено ростом производства и строительством современных овощехранилищ, позволяющих сохранять продукцию на длительный период. Так, например, на 15 февраля цены производителей на картофель были ниже на 36,9% год к году, морковь – на 14%, белокочанную капусту – на 60%, столовую свеклу – на 27,6%.