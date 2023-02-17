МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Украинские санкции против российских и белорусских химических предприятий, включая производящие удобрения, демонстрируют истинное отношение Киева к реализации продуктовой сделки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Венгрия не допустит санкций против российского атома, заявил Сийярто

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства напомнила, что 29 января Владимир Зеленский ввел ограничения против 182 транспортных и химических компаний России и Белоруссии, включая заводы по производству удобрений.

"Это красноречиво свидетельствует о том, как в реальности Украина подходит к реализации пакетных договоренностей в рамках так называемой черноморской инициативы", — подчеркнула Захарова.

Россия, Турция, Украина и ООН 22 июля 2022 года подписали соглашения о выводе российской и украинской агропродукции на мировой рынок. Москва не раз заявляла, что часть "сделки" в отношении разблокировки отечественного экспорта продовольствия и удобрений не выполняется.