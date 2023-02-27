АНКАРА, 27 фев — ПРАЙМ. Срыв продуктовой сделки из-за невыполнения части пунктов обернется катастрофическими последствиями для нуждающихся стран, идет работа по предотвращению продовольственного кризиса, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Источник рассказал о "конструктивной" позиции России по "зерновой сделке"

Как отметил собеседник агентства, многие страны нуждаются в агропродукции, в том числе в российском аммиаке, что указывает на важность полного исполнения "черноморской инициативы" для предотвращения ее срыва.

На вопрос о последствиях краха "зерновых соглашений" источник ответил: "Катастрофой, полной катастрофой". Он добавил, что стороны сделки работают над предотвращением такой ситуации.

Россия, Украина, Турции и ООН 22 июля прошлого года подписали соглашения о допуске российской и украинской сельскохозяйственной продукции на рынок. Как Москва неоднократно заявляла, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта продовольствия и удобрений из России, не выполняется, несмотря на заверения ООН.

Срок действия "черноморской инициативы" завершается 18 марта. Замминистра Украина инфраструктуры Украины Юрий Васьков в интервью Reuters отмечал желание Киева продлить соглашение еще как минимум на год и включить больше украинских портов.