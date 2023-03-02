МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Западные страны бессовестно хоронят продуктовую сделку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Нечем кормить людей": в Британии забили тревогу из-за дефицита продуктов

Глава внешнеполитического ведомства выступает на заседании Совета министров иностранных дел "Группы 20".

Лавров подчеркнул, что "Запад без зазрения совести хоронит известную гуманитарную инициативу", предложенную генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Министр добавил, что несмотря на заверения Евросоюза в возможностях России поставлять агропродукцию на мировой рынок, вывозу отечественных зерна и удобрений чинят откровенные препятствия.

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля 2022 года подписали соглашения о допуске российской и украинской сельскохозяйственной продукции на рынок. Как Москва неоднократно заявляла, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта агропродукции из России, не выполняется, несмотря на заверения ООН.

Срок действия "черноморской инициативы" завершается 18 марта.