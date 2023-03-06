ЛИЛОНГВЕ, 6 мар — ПРАЙМ. Удобрения, которые РФ поставила Малави на безвозмездной основе, очень важны для развития сельского хозяйства в этой стране на фоне растущих цен на продовольствие, заявил министр сельского хозяйства страны Сэм Кавале в ходе передачи последней партии удобрений. Турция предупредила о новых препятствиях, которые ждут "зерновую" сделку

Ранее группа "Уралхим" сообщила, что первая благотворительная партия сложных удобрений весом в 20 тысяч тонн была выгружена в порту города Бейра (Мозамбик) и готова для транспортировки в финальную точку назначения – Малави.

"Для Малави важно сельское хозяйство и его развитие, так что передача удобрений очень своевременна в условиях возросших мировых цен. 2022 был тяжёлым для сельского хозяйства, эта поставка удобрений как нельзя вовремя", — сказал Кавале в ходе церемонии передачи удобрений российской стороной в Малави.

Посол РФ в Зимбабве Николай Красильников, присутствовавший при передаче удобрений, также пригласил министра сельского хозяйства Малави на саммит "Россия-Африка", который состоится в июле в Санкт-Петербурге, поскольку важной частью повестки саммита будет тема развития сельского хозяйства и поставок российских удобрений в Африку.

В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн её удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Позже представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил об отправке в Малави первой партии удобрений из России.

Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. Ранее в МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 000 тонн. Первая и единственная партия продукции в 20 000 тонн была отправлена из Нидерландов в Малави.