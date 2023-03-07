МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Китай, являющийся крупнейшим потребителем сои в мире, за первые два месяца этого года импортировал рекордные объемы этой культуры. Покупатели приобретали сою в ожидании высокого спроса, а также ввиду опасений, порожденных задержкой сбора урожая в Бразилии. Экспортные продажи сои из США на отчетной неделе снизились

Согласно опубликованным во вторник данным таможенной службы, в январе и феврале импорт сои в Китай достиг 16,17 млн тонн, что на 16,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года и является максимумом для этого периода с начала ведения подобной статистики Reuters.

Данные по импорту сои превзошли прогноз. В 2022 году импорт сои в Китай был вялым, однако в декабре он ускорился.

Рост импорта в феврале, вероятно, обусловлен опасениями переработчиков сои относительно последствий задержки сбора урожая в Бразилии, ввиду которых они увеличили закупки у США, отметила Роза Ванг из Shanghai JC Intelligence. США являются вторым по величине поставщиком сои в Китай.

В январе-феврале продажи бразильской сои снизились на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6 млн тонн, согласно оценкам AgRural, опубликованным на прошлой неделе.

Ожидается, что в этом году спрос на мясо и животноводческие корма в Китае вырастет после отмены карантинных мер в конце 2022 года.

Цены на соевый шрот в феврале находились под давлением. Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на Даляньской товарной бирже в феврале снизились почти на 5%.

В марте ожидается снижение импорта сои в Китай, поскольку поставки из Бразилии задерживаются, добавила Ванг.