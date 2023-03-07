ДОХА, 7 мар — ПРАЙМ. Эфиопия в этом году добилась статуса экспортера пшеницы, начав ее выращивать в достаточном объеме для экспорта, сообщила во вторник на пленарной сессии Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран министр планирования и развития этой страны Фетсум Ассефа. "Эфиопские авиалинии" намерены нарастить частоту рейсов в Россию

"Мы в Эфиопии приступили к сложной программе структурных реформ четыре года назад после того, как недавно закрыли главу двухлетнего внутреннего конфликта при поддержке Африканского союза… В рамках нашей инициативы "Зеленое наследие" нам удалось посадить более 25 миллиардов саженцев всего за четыре года. Благодаря кластерному способу выращивания пшеницы с использованием ирригации в этом году нам удалось произвести излишки пшеницы на экспорт", — сказала она.

Согласно докладам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Эфиопия находится на последнем месте по показателю экспорта пшеницы наряду с Египтом, а ранее его начало и вовсе не прогнозировалось до 2027 года.